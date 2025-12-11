Sciopero generale del 12 dicembre si mobilità la Cgil di Trapani

Sindacalisti, lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani, disoccupati, provenienti da tutta la provincia di Trapani, parteciperanno domani alla manifestazione indetta dalla Cgil per lo sciopero nazionale contro la legge di bilancio.

La mobilitazione della provincia di Trapani per lo sciopero di domani

Anche la Cgil di Trapani si mobilita per chiedere al Governo nazionale e a quello regionale di adottare politiche che diano un futuro alla Sicilia, ai giovani, alle donne, per la sanità, per i salari e per i diritti in tutti i settori del mondo del lavoro, pubblico e privato.

L’appuntamento è alle 9,30 a Porta San Felice, in piazza Santo Spirito, da cui partirà il corteo. A concludere la manifestazione il comizio, in piazza Indipendenza, con gli interventi del segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino e di Serena Sorrentino della Cgil nazionale.