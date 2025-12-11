Crediti d’imposta Trapani Shark e Calcio, lo Studio Vulpetti querela Antonini: “Ci definisce truffatori ma siamo estranei”

In seguito alle penalizzazioni inflitte dalla giustizia sportiva alle società Trapani Calcio 1905 s.r.l. e Trapani Shark s.r.l., lo Studio Vulpetti ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione nella vicenda, precisando di essere stato “totalmente estraneo alla definizione, stipula e perfezionamento” di qualsiasi contratto di cessione di crediti d’imposta tra le società sportive facenti capo al dottor Valerio Antonini e il Gruppo Alfieri SPV s.r.l., realtà con la quale – sottolinea la nota – “mai e poi mai” lo Studio è entrato in contatto, a differenza dello stesso Antonini. Il ruolo dello Studio Vulpetti, si ribadisce, si era limitato a informare il dottor Antonini della possibilità di ottenere uno sconto del 20% sugli F24 dovuti all’Erario, operazione comune nella prassi e perfettamente lecita quando un ente si trova in difficoltà nel pagamento di debiti fiscali e previdenziali.

Le origini della vincenza

La vicenda ha origine il 10 febbraio 2025, quando lo Studio, dopo aver ricevuto una comunicazione via e-mail da una società di consulenza terza, aveva semplicemente informato l’FC Trapani Calcio 1905 s.r.l. della possibilità di accedere allo sconto tramite l’acquisto di crediti d’imposta da società di cartolarizzazione non specificate. Oltre questa comunicazione preliminare, i Vulpetti sottolineano la propria totale estraneità ai passaggi successivi. A conferma di ciò vengono richiamati tre elementi:

a) Una mail dell’11 febbraio 2025 della Compagnia del Risparmio s.r.l., società incaricata dall’FC Trapani Calcio 1905 s.r.l. per la consulenza sulla cessione dei crediti poi affidata al Gruppo Alfieri SPV s.r.l., in cui lo Studio Vulpetti veniva informato, per semplice conoscenza, del contratto già perfezionato senza alcun suo coinvolgimento.

b) Una mail del 20 marzo 2025 inviata allo Studio dal dottor Valerio Antonini, in cui egli afferma: «Situazione con Alfieri molto chiara, anzi di ho parlato e ci incontriamo a breve per definire varie situazioni. Gli ho fatto un ulteriore bonifico di 25 mila euro, già entrato in circuito…».

c) Una mail del 6 aprile 2025, ricevuta per cortese conoscenza, nella quale il dottor Antonini trasmetteva direttamente al Gruppo Alfieri SPV s.r.l. gli F24 di febbraio 2025 dell’FC Trapani 1905 s.r.l. e della Trapani Shark s.r.l., chiedendo al gruppo conferma dell’avvenuta compensazione e indicando un totale dovuto di 314.717,87 euro (133.075,11 euro per Trapani Shark e 181.642,76 euro per FC Trapani 1905). Anche in questo caso, lo Studio precisa di non essere mai stato coinvolto nelle operazioni.

Le accuse di Antonini

“Denunciamo quindi che, nonostante la chiarezza dei fatti, il dottor Valerio Antonini avrebbe ripetutamente accusato il nostro Studio, a partire da maggio 2025, di aver ‘falsificato i documenti della due diligence, garantendo la credibilità e l’esistenza dei crediti del Gruppo Alfieri’. Nella nota si sottolinea che lo Studio non ha mai ricevuto mandato né compenso per redigere alcuna delle due diligence, attività che nella prassi viene affidata a un ‘advisor‘ terzo. Le accuse sarebbero proseguite anche l’8 dicembre 2025, quando sul profilo personale del dottor Antonini sulla piattaforma X è stata pubblicata un’ulteriore dichiarazione in cui si parla di una «truffa organizzata dal nostro “amatissimo” Francesco Vulpetti».

Vulpetti querela Antonini

Per tali affermazioni, lo Studio comunica che il proprio ufficio legale ha già presentato querela contro Valerio Antonini. Unitamente al comunicato, vengono allegati i seguenti documenti: