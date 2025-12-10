Nuova tegola sulla Trapani Shark: “la società non ha pagato un hotel a Treviso”

C’è un decreto ingiuntivo nei confronti della Trapani Shark, la società di basket di Valerio Antonini che milita in serie A, per un hotel non pagato durante la trasferta a Treviso. La notizia emerge da “Tribuna di Treviso” che svela una fattura non pagata risalente all’ottobre del 2024. La Shark solo dopo l’ingiunzione di pagamento, avrebbe chiesto all’hotel un accordo extragiudiziale però rifiutato dalla controparte. Cosa succederà adesso per la nuova tegola caduta sulla testa della società di basket? Sicuramente Antonini avrà qualcosa di nuovo da dire su X… chissà…
Sport