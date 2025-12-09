A Trapani la Cerimonia di premiazione degli atleti che si sono distinti in vari sport

Giovedì 11 dicembre si terrà la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive, a partire dalle ore 16, appuntamento annuale del CONI che premia dirigenti, tecnici, atleti e società che, a vario titolo, si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali. La manifestazione sarà ospitata presso l’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani, Istituzione Scolastica che collabora costantemente con il CONI attraverso il progetto “Lo Sport: un diritto per tutti” e potenzia l’attività curriculare proponendo un corso ad indirizzo sportivo supportato dai tecnici di numerose società del territorio. “Cultura e diritto allo sport” sarà il filo conduttore della manifestazione, con uno sguardo rivolto ai Giochi di Milano Cortina 2026 attraverso la celebrazione del passaggio della Fiaccola Olimpica nella nostra Provincia previsto per il prossimo 15 dicembre.

Di seguito i destinatari delle Benemerenze Sportive assegnate dal C.O.N.I. di Roma relative all’anno 2023:

Stella d’argento per dirigenti: Francesco Alessandro Palermo Patera (Federazione Italiana Canottaggio).

Stella di bronzo per dirigenti: Francesco Cammarasana (Unione Stampa Sportiva Italiana);

Salvatore Napoli (Federazione Italiana Cronometristi)

Medaglie di bronzo al valore atletico:

Maiko Candiano – Campione Italiano Calcio Dilettanti (Federazione Italiana Giuoco Calcio);

Giuseppe Gentilino – Campione Italiano Pesca in apnea (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee);

Mario Passanante – Campione Italiano Auto Storiche Regolarità (Automobile Club d’Italia);

Fabio Pizzolato – Campione Italiano Sollevamento Pesi – kg 89 (Federazione Italiana Pesistica)

Nel corso della cerimonia saranno inoltre consegnati altri premi ad alcuni atleti e squadre che durante l’anno 2025 hanno conquistato titoli sportivi o sono stati preziosi testimonial della promozione dello sport nel nostro territorio. Attestati di merito saranno infine attribuiti ai 22 giovani atleti appartenenti a ben 11 tra federazioni e discipline associate della provincia di Trapani che hanno rappresentato egregiamente la Sicilia durante il Trofeo Nazionale CONI, la più importante manifestazione sportiva giovanile svoltasi nel mese di ottobre a Lignano Sabbiadoro.