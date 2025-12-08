Trapani, il sindaco Tranchida risponde al presidente Antonini e invita alla calma

Il sindaco di Trapani , Giacomo Tranchida, è intervenuto con una nota ufficiale in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente delle massime squadre cittadine, Valerio Antonini.



L’Amministrazione Comunale ha invitato le parti ad “abbandonare le polemiche” e a non accettare provocazioni, esprimendo l’auspicio che il patron possa “ritrovare, e con umiltà, la necessaria serenità”.



Il Sindaco ha categoricamente smentito le voci su presunti pericoli, affermando che non risultano azioni delle tifoserie che minaccino la sicurezza dei familiari dell’imprenditore. Tranchida ha, inoltre, criticato l’operato del presidente Antonini, accusandolo di aver “gravemente inquinato il dibattito sportivo e politico cittadino” negli ultimi cinque mesi.



Nonostante le tensioni, l’Amministrazione comunale mantiene aperta una via di dialogo sul contenzioso relativo alla gestione del Palazzetto. Il Sindaco ha confermato la disponibilità a valutare proposte transattive in sede di confronto sul procedimento di revoca, al fine di rimuovere il “vulnus giuridico” (violazione legale) causato dalla società (ex art 5 gestione impianti No Profit)