Marsala, con il movimento “Marsala Sogna” si candida a sindaco Eugenio Domingo

Eugenio Domingo, da sempre impegnato in politica, annuncia la sua disponibilità a candidarsi a ruolo di sindaco della Città di Marsala per elezioni Amministrative della prossima primavera.

L’impegno del leader del movimento “Marsala Sogna“

“Con profondo senso di responsabilità – afferma il taxista lilybetano – verso la mia città e con la volontà di mettere al servizio di Marsala la mia esperienza e il mio impegno, annuncio a candidarmi alla carica di sindaco alle prossime elezioni. Credo fortemente che attraverso ascolto, partecipazione e trasparenza sia possibile costruire un progetto di sviluppo che restituisca fiducia e opportunità alla nostra città”, dice Domingo che ha già un proprio simbolo e un movimento: “Marsala sogna”.