Basket, la Trapani Shark vince a Treviso

La Trapani Shark ottiene la sesta vittoria consecutiva battendo a domicilio 82-89 la Nutribullet Treviso nonostante una settimana complicata.
Partono fortissimo i padroni di casa capaci di realizzare 26 punti nella prima frazione. Quando la partita sembra saldamente in mano a Treviso, i granata sugellano un parziale di 12-0 a fine secondo quarto che cambia completamente l’inerzia del match.
Nonostante i vari tentativi di rientro, Trapani resiste e conquista meritatamente la nona vittoria in campionato.