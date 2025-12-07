Quarta vittoria consecutiva per la Handball Trapani

Nella quarta giornata del campionato di A2 femminile, la Handball Trapani ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva, superando agevolmente Halikada Gattopardo e consolidando così la propria posizione di vertice nel girone F. Netta affermazione nella sfida esterna contro l’Halikada Gattopardo, terminata con un eloquente 11 a 40. La formazione trapanese ha dominato l’incontro sin dalle prime battute, imponendo un ritmo alto e una difesa impenetrabile che ha lasciato pochissimo spazio agli avversari. L’attacco, fluido e ben orchestrato, ha messo in mostra tutto il potenziale offensivo della squadra, con numerosi giocatori andati a segno e un gioco corale che ha entusiasmato il pubblico presente. Una prestazione maiuscola che conferma la solidità e l’ambizione del gruppo. Coach Luca Vitale Alvarez dichiara nel post-partita: “Sono estremamente soddisfatto della prova delle ragazze. Abbiamo interpretato la partita con grande concentrazione e determinazione, mantenendo alta l’intensità per tutti i sessanta minuti. Il risultato è frutto del lavoro settimanale e della coesione del gruppo. Ora dobbiamo continuare su questa strada, con umiltà ma anche con la consapevolezza della nostra forza”.