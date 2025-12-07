Calcio: bene il Trapani che pareggia a Salerno

Trasferta campana per il Trapani 1905 che ha trovato il pari contro la Salernitana, per la 17ª giornata del Campionato di Serie C. Dopo due turni di fila giocati al Provinciale, tentano di risalire la classifica partita con 8 punti di penalizzazione e in un momento societario non semplice. Assenti di Di Noia e Fischnaller, disponibile invece Canotto, in campo dal primo minuto. Dopo il minuto di raccoglimento osservato in tutte le competizioni per la morte del grande tennista Nicola Pietrangeli, la Salernitana non fa in tempo a calibrare la gara che al 9′ arriva il goal di Francesco Grandolfo che devia in porta un tiro di Ciotti. I granata gestiscono bene la gara, la prima vera occasione per la Salernitana arriva al 32′ con il tentativo di De Boer salvato da Galeotti. La squadra di casa si sveglia e qualche minuto dopo, al 36′, trova la rete del pareggio con Armando Anastasio sul calcio di punizione al bacio. Il primo tempo termina 1 a 1 e alla ripresa ci sono diverse occasioni per parte, ma niente di eclatante, se non qualche revisione per delle trattenute in area che non hanno portato all’assegnazione di calci di rigore. La partita termina proprio sull’1 a 1.