Amministrative Marsala, i Liberaldemocratici sostengono la candidatura di Andreana Patti

In una nota congiunta Salvo Liuzzo, Segretario Regionale del Partito Liberaldemocratico, assieme a Gianfranco Valenti, rappresentante nazionale del partito e vice segretario regionale, ufficializzano il pieno sostegno alla candidatura di Andreana Patti a sindaco di Marsala. “Esprimiamo un giudizio estremamente positivo su una candidatura che consideriamo di alto profilo – affermano i PLD -. Il nostro apprezzamento, sincero e convinto, non nasce da un’impressione momentanea, ma è il frutto di un confronto costante e di un’analisi approfondita condotta nelle ultime settimane. Le esigenze del territorio rappresentano per noi il primo criterio di scelta. Nel caso di Marsala, la decisione di sostenere la Dott.ssa Patti è stata fortemente voluta e condivisa, in piena sintonia con il gruppo che il partito sta consolidando in città con grande impegno. Questa scelta definisce con chiarezza la nostra linea politica: puntare sulla competenza e sulle risposte concrete da dare alla città. Grazie alla solidità dei nostri riferimenti territoriali e alla sinergia tra i vertici regionali e nazionali, sarà un piacere per il PLD contribuire attivamente all’elezione di Andreana Patti a Sindaca di Marsala. Lo dobbiamo ai cittadini di Marsala”.