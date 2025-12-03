Terremoto in Sicilia, scossa registrata in mare

redazione

Terremoto in Sicilia, scossa registrata in mare

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 06:58

Torna a tremare la Sicilia, o forse non ha mai smesso di farlo. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23.16 di ieri nella parte nord-est della Sicilia, in provincia di Messina, in mare. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma, il sisma ha avuto ipocentro a 49 chilometri di profondità ed epicentro vicino i comuni di Itala e di Rometta. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Questa però è l’ultima registrata di una sequenza di terremoti di minore entità nella stessa zona.

