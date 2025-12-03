Mozione Schifani, Pellegrino: “Puro esibizionismo dell’opposizione”

Il Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino, è intervenuto in Aula nel dibattito sulla mozione di sfiducia contro il Presidente della Regione, Renato Schifani, definendo l’atto “puro esibizionismo delle opposizioni, prive di proposta poltica“. Nel suo intervento, Pellegrino ha espresso “perplessità e meraviglia” per le parole di Antonio De Luca, che aveva parlato di “programmi fasulli”. “Non so dove viva – ha replicato Pellegrino – non solo abbiamo rispettato i programmi, ma li abbiamo anzi superati”.

Il capogruppo di Forza Italia ha quindi elencato i risultati raggiunti dall’esecutivo regionale, sottolineando come la Sicilia abbia “non solo azzerato il disavanzo ma ottenuto un avanzo” e registri “un PIL in crescita in controtendenza rispetto al Meridione e rispetto persino al quadrilatero industriale del Nord”. “Per cosa sarà ricordato Schifani – ha proseguito Pellegrino –? Per aver contrastato il caro-voli, per aver combattuto la povertà e aver aiutato le famiglie, per aver sostenuto le famiglie che hanno il mutuo, per aver promosso politiche di investimenti in Sicilia, per aver avviato a soluzione il problema delle liste d’attesa, per aver stabilizzato i precari”. Questi, ha aggiunto, saranno i motivi per cui “non solo Schifani sarà ricordato, ma sarà anche premiato”. Pellegrino ha affrontato anche il tema dei termovalorizzatori, definendoli “strumento per contrastare le lobby dei monopolisti di fatto del settore rifiuti” e affermando che “rappresentano strumento di trasparenza e legalità”. “Questo governo e questa maggioranza – ha rimarcato – non prendono lezioni di legalità da parte di nessuno”. “La Sicilia – ha concluso Pellegrino – ha bisogno di buon governo e non di show”.