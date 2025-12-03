Elima si aggiudica il Trofeo Challenge “Ciaccio Montalto” di Trapani

Elima, la barca degli armatori Sugameli Cappello della Lega Navale di Trapani, ha vinto la challange Trofeo “Giangiacomo Ciaccio Montalto”. Prima sul traguardo tra 20 diverse imbarcazioni l’equipaggio potrà conservare nella sua bacheca la coppa dedicata al magistrato trapanese assassinato dalla mafia nel 1983. Elima s’è aggiudicata l’ottava edizione della sfida tra le onde del mare di Trapani arrivando prima nella classifica generale complessiva al termine della regata che si è svolta tra sabato 29 e domenica 30, dopo il rinvio dovuto alle avverse condizioni meteo marine nelle date precedentemente fissate del 22 e 23 novembre scorsi.

Diverse le classi ORC B, ORC C, ORC D di gara, secondo lo standard internazionale ufficiale per le competizioni a rating. Questi i risultati: per Vele Bianche ORC D 1° Dana, armatore Piero Serra, 2° Narvalo, armatore Vincenzo Esposito, 3° Aspy, armatore Nino Mazzara; per Gran Crociera ORC C 1° Ma.gi, armatore Angelo Bastianini. La giuria ha deciso di non assegnare il secondo e terzo posto. Crociera Regata ORC B 1° Elima, armatori Sugameli/Cappello, 2° Naca, armatore Luigi Ciaravino, 3° Lula, armatore Vincenzo Adragna. Accanto alla barca “Vega – Ciaccio Montalto” confiscata alla criminalità organizzata hanno regatato: una barca con equipaggio timonata da ufficiali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia Costiera, tutte donne; una barca con equipaggio composto da magistrati; una barca con equipaggio composto da giovanissimi velisti della classe Laser dei circoli di Trapani, Favignana e Pantelleria. In acqua anche un’altra barca del progetto Mare di Legalità della LNI Nazionale, affidata alla Sezione di Castellammare del Golfo, intitolata a Boris Giuliano.

Ai premi per la regata quest’anno sono stati affiancati i Premi “Lega Navale – Ciaccio Montalto” a personalità che, nello sport o nella vita civile, si siano distinte per impegno e diffusione dei valori della legalità. I premiati sono: Andrea Battista Candela, 20 anni, atleta trapanese per Carabinieri e Canottieri Tevere Remo 5° posto mondiale nei 50 metri stile libero alle Universiadi di Berlino; Francesco Di Gaetano e Matteo Galli, di 13 anni, il primo qualificatosi ai Campionati Italiani classe Optimist, il secondo si è classificato secondo nel Trofeo CONI nazionale di vela; Sabrina Pollici, istruttrice di vela, sostiene la crescita dei giovani; Arianna Ottolia, social media manager della Sezione, mette le sue competenze professionali al servizio della promozione delle attività educative, sportive e solidali della Lega Navale.