Aria di dimissioni per Jasmin Repeša, continuano le tensioni in casa Trapani Shark

Erano state un pò torbide le dichiarazioni di Jasmin Repeša, coach della Trapani Shark, al termine della gara contro la Reggiana che però sembrano confermare le sue ipotetiche dimissioni dalla panchina granata. In queste ore infatti, vari rumors si rincorrono sulle dimissioni di Mister Repeša. Proprio lui nell’ultimo match aveva dichiarato che non c’è in casa Shark un clima sereno: “Troppe voci che non fanno bene all’ambiente. Tutti i rumors hanno inciso sui nostri giocatori. Vivere con questo stress e con le voci di nuove possibili penalizzazioni non è facile. Speriamo tutto finisca bene ma questo clima influisce sui giocatori e su tutto l’ambiente. Dobbiamo mettere da parte queste voci e restare concentrati sul nostro lavoro”. Sempre secondo la stampa della pallacanestro italiana, si parla di dimissioni però al momento respinte dalla società. E’ chiaro però che la vicenda va seguita da vicino e che ci potrebbero essere ulteriori sviluppi. Soprattutto se queste dimissioni diventeranno una decisione irrevocabile da parte del coach croato.