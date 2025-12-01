Parto con lieto fine in ambulanza a Catania, Castro (Seus) “Ennesimo esempio di buona sanità”

CATANIA (ITALPRESS) – Un parto “precipitoso” ma con lieto fine, a bordo di un’ambulanza del 118 a poche centinaia di metri dall’ospedale Cannizzaro. È accaduto in piena notte a Catania, con prologo alle 3.30 quando dalla Centrale Operativa è stata allertata la postazione “CT2” che ha sede nel PTA San Luigi. Immediatamente è entrato in azione l’equipaggio composto dal medico Maria La Magna, dall’infermiere Salvio Spedalieri e dall’autista-soccorritore della Seus, Alfio Battiato.

Nel giro di pochi minuti l’arrivo nell’abitazione della donna, che si è fatta trovare già pronta sulle scale. Subito dopo il trasporto verso il Cannizzaro e quindi l’imprevisto alle 3.50 con il parto in ambulanza. Dopo la prima assistenza da parte del 118 madre e neonata sono stati presi in carico dal pronto soccorso ostetrico dell’ospedale catanese dove è avvenuto il taglio del cordone ombelicale. Il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolinea: “Siamo orgogliosi per l’ennesimo esempio di Buona Sanità grazie a un eccellente lavoro di squadra che ha visto in campo il 118 e gli operatori dell’ospedale Cannizzaro. Alla neonata un grande abbraccio di benvenuta alla vita”.

– Foto ufficio stampa Seus –

(ITALPRESS).