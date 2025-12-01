Papa Leone XIV “Sperare sempre anche se rimbombano le armi”

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – “La nostra preghiera ci dà la forza di continuare a sperare e a lavorare, anche quando il rumore degli spari rimbomba nelle vicinanze”. Lo ha detto papa Leone XIV durante il suo intervento nel santuario di Harissa, in Libano. Il pontefice ha nuovamente elogiato la fede del popolo libanese, nonostante le difficili circostanze attuali. “Penso alla responsabilità che tutti abbiamo in questo senso, in particolare nei confronti dei giovani”, ha sottolineato, facendo eco alle testimonianze dei religiosi e dei lavoratori migranti e lodando l’impegno di tutti. “Lo spirito con cui ci sforziamo di vivere ogni giorno è l’amore”, ha aggiunto il pontefice, prima di donare al santuario di Harissa una Rosa d’oro, un ornamento benedetto dal Papa, destinato a onorare i sovrani o i santuari cattolici.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-