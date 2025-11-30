Festival di Sanremo, tutti i nomi dell’edizione 2026

Giovani, emergenti e voci storiche. Un mix che, come da tradizione, ambisce ad accontentare tutti i gusti e a rappresentare il ricco caleidoscopio della musica leggera italiana dal 24 al 28 febbraio.

Nel cast del prossimo Festival di Sanremo, reso noto dal direttore artistico Carlo Conti, trovano spazio nomi e generi diversi, sulla scia di quanto avvenuto negli ultimi anni. Numerosi i ritorni di artisti che hanno più volte calcato il palco dell’Ariston, vincendo la gara o ottenendo piazzamenti prestigiosi: Patty Pravo, Raf, Francesco Renga, Arisa, Ermal Meta, Malika Ayane, Sal Da Vinci (terzo nel 2009). Tra gli emergenti si registra il ritorno di Serena Brancale (dopo l’exploit con “Anima e core” dell’ultima edizione) e quelli di Ditonellapiaga, Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei, Michele Bravi, Enrico Nigiotti, LDA & Aka Seven. Prima volta per Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti, mentre la Sicilia sarà rappresentata da Levante. Torna anche Fedez, che dopo il discusso duetto dello scorso anno sulle note di “Bella stronza” si ripresenta con Marco Masini, altra presenza “storica” a Sanremo, ma il rap sarà presente anche con J-Ax e i giovani Luchè, Nayt, Tredici Pietro, Samurai Jay, Chiello e Sayf. Completano il cast Sal Da Vinci (altro ritorno dopo il terzo posto del 2009). Per la quota cantautori, ci sono altre due novità: Maria Antonietta e Colombre, Eddie Brock. Anche stavolta, poco spazio per il rock, che può contare solo sulle esordienti “Bambole di pezza”.