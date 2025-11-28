Week end marsalese con il karting al 3° Memorial Peppe Arini

Il 29 e 30 novembre si terrà a Marsala la “Finale del Campionato Italiano Circuiti Cittadini” – 3° Memorial Peppe Arini. Il concittadino, appassionato di go-kart, è venuto a mancare il 23 febbraio 2023 dopo una brutta malattia. Della sua passione Arini, negli anni, ne fece un mestiere, mettendo su un suo team che grazie alla bravura, alla professionalità e alla serietà che gli ha dedicato, in breve tempo diventò un team di spicco nel Campionato regionale. La manifestazione, organizzata dall’Associazione PKS Italia Motorsport si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il programma prevede: sabato dalle 9 alle 17 le iscrizioni e verifiche sportive; dalle 9 alle 14 l’allestimento del circuito in Piazza Francesco Pizzo (ex Inam); dalle 14.30 alle 17 le prime prove libera di allenamento. La gara si terrà domenica: dalle 7.30 alle 8.30 le iscrizioni e le verifiche, fino alle 11 allenamento e a seguire le cronometrate; dalle 14 alle 17 si gareggerà per le finali e alle 18 si terranno le premiazioni.