Marsala, il consiglio comunale approva la candidatura Unesco sui vini fortificati

Presenti 20 consiglieri, l’Assemblea civica di Marsala del giorno 27 novembre è stata avviata dalle parole del presidente Enzo Sturiano per la scomparsa di Danila Tranchida – figlia di due ex amministratori comunali – chiedendo all’Aula di osservare un minuto di raccoglimento.

Durante la seduta che continuerà il 28 novembre alle ore 17 sono stati trattati alcuni punti, tra questi il consigliere Piero Cavasino, ha chiesto ed ottenuto la trattazione dell’Atto di indirizzo a sostegno della candidatura Unesco per “I Vini fortificati della fascia mediterranea del sole” collocato al punto 10 dell’ordine del giorno. prelevato il punto sull’argomento lo stesso consigliere ha relazionato. L’Aula, preso atto delle informazioni fornite dal collega ha poi ha approvato all’unanimità.

Alla votazione ha fatto seguito l’intervento di Flavio Coppola che ha ribadito l’urgenza di trattare l’Atto di indirizzo sui “ridotti trasferimenti ministeriali a copertura delle rette per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, richiedendo la presenza in Aula del sindaco quale titolare della delega ai servizi sociali. Richiesta condivisa da Vito Milazzo e Nicola Fici – successivamente intervenuti – anche con riferimento alla questione Asacom, nonchè alle rette dei neomaggiorenni stranieri che chiamano in causa la capienza delle casse comunali.

Subito dopo, il presidente ha avviato la trattazione delle “Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027”. Dopo la relazione dell’assessore al bilancio Salvatore Agate e i chiarimenti tecnici del dirigente Francesco Angileri (finanze), la discussione è proseguita con gli interventi di Flavio Coppola, Giancarlo Bonomo e G.abriele Di Pietra (ha presentato emendamenti alle Variazioni di Bilancio, sottoscritti da anche da altri consiglieri). Dopo gli ulteriori chiarimenti forniti dai dirigenti presenti in aula, la presidenza ha chiuso i lavori, aggiornando la seduta al pomeriggio del 28 (ore 17.00).