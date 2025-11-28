Marsala in sala: film al Don Bosco e al Cinema Golden￼

Ancora film nelle sale cinematografiche marsalesi. Al Cine Don Bosco prosegue “40 secondi” un film che racconta del pestaggio mortale di Willy Duarte, fino al 3 dicembre alle ore 18 (escluso domenica 30 novembre). L’horror “Shelby Oaks – Il covo del male” invece verrà proiettato fino al 3 dicembre alle ore 21 e 22.45, mentre sabato 29 novembre solo alle ore 22.45. Il film racconta la scomparsa di Riley che registrava video sull’occulto in una misteriosa cittadina. Al Cinema Golden arriva il film d’animazione “Zootropolis” 2 che vrrà proiettato alle ore 17.30, 19.30 e 21.30.
Cinema