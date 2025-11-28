Di Pietra: “Lo Scorrimento Veloce è un’emergenza. Urgente il passaggio all’ANAS”. VIDEO

Gabriele Di Pietra consigliere comunale di Marsala del gruppo Civicamente.

In questi giorni la commissione Lavori Pubblici della quale lei fa parte, si sta occupando di alcuni interventi che sono reputate importanti. Quali?

“Ci stiamo occupando da alcune settimane ad analizzare il nuovo regolamento del servizio idrico e fognario di Marsala. Negli ultimi anni il consiglio comunale è stato impegnato nell’affrontare la situazione. Per esempio l’intera commissione per il momento è impegnata al nuovo regolamento idrico”.

La storia che circola ormai da decenni nel mondo politico marsalese è sempre la stessa: riconosciuta la necessità di procedere, mancano i fondi per intervenire.

“Naturalmente – continua Di Pietra – questo aspetto non è previsto in nessun articolo, ma la condotta idrica ha bisogno di risorse da recepire con qualsiasi finanziamento, regionale, nazionale o comunitario. Nel nostro piccolo abbiamo incentivato lo scavo di due pozzi e poi l’intervento per aumentare l’approvvigionamento in contrada Birgi e più in generale in quel versate della città”.

Di Pietra ha ricordato anche l’acqua che si perde ai margini dello Scorrimento Veloce dove transita liquido che va verso la dispersione totale.

“L’intervento richiede somme “importanti”, bisognerebbe intervenire senza più limitarsi soltanto a sottolinearne l’importanza. Per quanto riguarda la strada denominata Scorrimento Veloce noi siamo perchè il Comune, vista l’impossibilità del mantenimento sia ordinario che straordinario, occorre insistere per la cessione dell’arteria che collega con l’aeroporto di Birgi all’Anas. Le somme per lo scorrimento veloce non sono sostenibili dal comune di Marsala. Abbiamo chiesto all’amministrazione di tutte le interlocuzioni che il sindaco ha avuto con l’Anas per la cessione della strada. Ci sono stati annunciati una serie di incontri, ma ancora aspettiamo risposte alle nostre interrogazioni sul tema”.

