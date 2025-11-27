Le saline trapanesi sempre più verso “Riserve della Biosfera” con l’Unesco

Avanza il percorso di candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO MaB – Riserve della Biosfera. Dopo un 2025 ricco di incontri e attività con territori e comunità, parte ora il programma 2026. A inaugurarlo sarà la fotografa subacquea internazionale Virginia Salzedo, che arriverà a Trapani per realizzare immagini utili a valorizzare le saline di Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala. La sua presenza rientra nella collaborazione tra Fipsas e Camera di commercio di Trapani, promotrice della candidatura insieme a Regione siciliana, Libero consorzio, i comuni coinvolti e WWF Italia. La Camera di commercio ha inoltre ottenuto per la prima volta la partnership della Rai, segno dell’importanza del progetto. Lunedì 15 dicembre, alle ore 10.30, alla Camera di commercio di Trapani, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, degli assessori Savarino e Turano e di vari deputati regionali trapanesi (Giuseppe Bica, Cristina Ciminnisi, Stefano Pellegrino e Dario Safina), saranno presentati la relazione delle attività 2025 e il programma 2026. Al termine verranno premiate le scuole che hanno partecipato ai concorsi legati alla candidatura.

“Abbiamo talmente preso sul serio l’iniziativa – spiega Giuseppe Pace, Commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani – che abbiamo chiesto e ottenuto anche la partnership della Rai per l’occasione. E’ la prima volta che succede, ne siamo orgogliosi perché l’obiettivo è quello di dare valore ad un territorio unico al mondo, capace di stupire quotidianamente nel segno della biodiversità e del lavoro. Con il supporto delle immagini di Virginia Salzedo e di quello della Fipsas, riusciremo ad aggiungere tasselli importanti alla nostra candidatura Unesco. Proviamo a guardare lontano”.