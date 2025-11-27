Rifiuti, via libera ai contributi per i Comuni siciliani: 45 milioni tra extracosti e premi differenziata

Prende ufficialmente il via l’erogazione dei 45 milioni di euro destinati ai Comuni siciliani per sostenere la gestione del ciclo dei rifiuti. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha infatti disposto l’assegnazione delle somme previste dalla normativa regionale: 25 milioni per coprire gli extracosti di conferimento e trattamento e 20 milioni come premialità per gli enti locali che hanno superato il 60% di raccolta differenziata. “Oggi – spiega l’assessore Francesco Colianni – pubblichiamo gli elenchi di ripartizione delle risorse su due fronti fondamentali. Si tratta di somme rilevanti, frutto del lavoro del governo Schifani, dell’assessorato e dell’Ars, che confermano l’impegno della Regione nel sostenere i Comuni, garantire l’equilibrio dei bilanci e incentivare la differenziata”.

Grazie ai provvedimenti firmati dal dirigente generale del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, i fondi arrivano sia ai Comuni in difficoltà sia a quelli virtuosi, offrendo ossigeno finanziario e premiando le buone pratiche. Soddisfazione anche dal gruppo parlamentare Mpa–Grande Sicilia, che definisce la misura “un sostegno atteso e fondamentale”, sottolineando come il percorso normativo degli ultimi mesi abbia aumentato in modo significativo le risorse disponibili. «Siamo vicini al cento per cento del fabbisogno rilevato — affermano i deputati — un riconoscimento importante per amministrazioni e cittadini». I parlamentari ringraziano l’assessore Colianni per l’impegno e ribadiscono la necessità di proseguire su questa strada: “Dobbiamo fornire ai Comuni strumenti certi, premiare chi migliora i servizi e costruire un sistema dei rifiuti efficiente, equo e sostenibile. Continueremo a seguire l’applicazione dei provvedimenti affinché le risorse producano effetti tangibili nelle comunità locali”.