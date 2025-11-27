Marsala-Turismo, Pugliese: “Una fondazione richiede valutazione approfondita”

Il consigliere comunale di Marsala Lele Pugliese, ha partecipato al secondo incontro del progetto “Marsala Turismo 2026-2031”, un momento di confronto costruttivo che ha riunito operatori del settore turistico, associazioni, partiti politici e movimenti civici. “Ho accolto con grande interesse questa iniziativa nata dal basso, apartitica e orientata a mettere al centro metodo, dati e competenze per costruire un futuro turistico più solido per la nostra città. Durante la riunione sono emerse con chiarezza le criticità del comparto, ma soprattutto una visione condivisa che unisce mare, cultura, enogastronomia e la straordinaria Laguna dello Stagnone. Sono stati presentati dati aggiornati sui flussi turistici, i risultati di un sondaggio realizzato all’aeroporto di Birgi e il progetto di candidatura UNESCO dei vini fortificati, elementi utili per guidare scelte amministrative più consapevoli” afferma l’esponente di Fratelli d’Italia.

Particolare attenzione è stata dedicata alla proposta di costituire una fondazione pubblico-privata che possa garantire una gestione professionale, stabile e indipendente dai cambiamenti amministrativi: “Ritengo che questa ipotesi meriti una valutazione seria e approfondita, anche alla luce delle esperienze positive di altri comuni italiani – continua Pugliese -. Ribadisco il mio impegno a sostenere un percorso di pianificazione turistica sostenibile, partecipata e capace di valorizzare le risorse umane, culturali e ambientali di Marsala. Solo attraverso una visione condivisa potremo rendere la nostra città una destinazione di eccellenza, all’altezza delle sue potenzialità”.