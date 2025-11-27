Ai bimbi di gaza donati oltre 6.300 euro dal concerto-evento all’Impero di Marsala

Lo scorso 20 novembre il Teatro Impero di Marsala ha fatto da cornice a “Oltre il Silenzio – Concerto per i Diritti Negati”, un grande evento di musica, teatro e solidarietà ideato da Walter Giacalone e condiviso con il Movimento Artistico Culturale MAC e il gruppo “I Paninari”, con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Una serata intensa ed emozionante, arricchita dalle esibizioni di Vincenzo Scardino, I Musicanti, il Coro Officina Artistica Carpe Diem, Michele Pantaleo, Cico Messina & Band, Friends Will Be Queen, del trio “Un secolo di canzoni” (Gulino, Mocata e Sciacca) e dalle voci narranti di Giacomo Frazzitta, Chiara Putaggio e Maurizio Favilla. Oggi gli organizzatori rendono note le somme raccolte e destinate in beneficenza a Save the Children, a sostegno dei bambini coinvolti nel conflitto di Gaza e in altre emergenze umanitarie. “Avevamo promesso la massima trasparenza – spiega Walter Giacalone – e per questo rendiamo pubblici i conteggi: 415 biglietti venduti per un incasso totale di 8.260 euro, da cui sono state detratte le spese vive per un totale di 1.928,33 euro per pagare SIAE, IVA, stampa biglietti e locandine, l’acqua per gli artisti. Il ricavato netto bonificato e donato è quindi di 6.331,67 euro”. Un contributo importante, frutto della generosità del pubblico e dell’impegno degli artisti che hanno suonato gratuitamente, trasformando una serata di spettacolo in un gesto concreto di solidarietà.