Attività assistenziali, la “Ricreativa” a Marsala continua il suo impegno in quattro strutture

Continua la sua attività assistenziale a Marsala la società “La ricreativa” impegnata dal 2018 nel sociale con quattro strutture presenti nel territorio. “Il nostro lavoro consiste nel gestire le necessità dei soggetti anziani e in un caso di quelli che hanno problemi psichici anche gravi – ci ha detto il presidente Vincenzo Mazzara che abbiamo incontrato in piazza Francesco Pizzo a Marsala dove ha sede una delle strutture – . Con il nostro personale cerchiamo di andare incontro alle esigenze degli anziani che ospitiamo anche nelle ore notturne con alloggio h24.

Nelle nostre sedi che sono dislocate oltre che nel centro urbano anche in alcune contrade del nord della città, in particolare nelle contrade Torrelunga Puleo, Paolini e nelle via Trapani , ospitiamo dieci soggetti a cui ci rivolgiamo per esaudirne le richieste e le necessità”.

Le strutture come ci riferisce il presidente, sono dotate di personale specializzato: gli infermieri Alfonso Marrone e Rosalba Indelicato, la psicologa Maria Luisa Lombardo e le assistenti sociali Caterina Marceca e Giovanna Impicciche.

“Oltre che all’assistenza e alla cura, nelle nostre comunità alloggio organizziamo momenti ludici per anziani, dove i nostri ospiti hanno il modo di trascorrere serenamente il loro tempo. Naturalmente di concerto con i familiari degli ospiti organizziamo anche escursioni per permettere agli anziani di visitare posti o comunque di uscire dalle strutture per partecipare magari a qualche evento sociale e conviviale del quelle possono essere interessati. In ogni caso i nostri ospiti possono lasciare le strutture e farvi rientro autonomamente. Particolare attenzione prestiamo alla struttura del centro urbano che si occupa di disabili psichici ai quali con la professionalità dei nostri dipendenti cerchiamo di venire incontro anche alle esigenze sanitarie primarie, sempre comunque di concerto con i loro medici di base”. La cooperativa sociale la luminosa nelle sue strutture ospita soggetti non solo di origine locale ma anche provenienti da tutta la Sicilia.