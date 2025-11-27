Agricoltura, Schifani: “Nuove misure per superare i dazi e sostenere l’export”

«Stiamo affrontando la questione dei nuovi dazi doganali introducendo un intervento a sostegno degli imprenditori agricoli che devono far fronte ai costi dell’export, dando così un aiuto all’intera filiera. L’agricoltura rappresenta un settore strategico per lo sviluppo della nostra economia. Per questo seguiamo con grande attenzione questo ambito, tutelando i nostri marchi e contrastando la contraffazione dei prodotti». Lo ha affermato il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo questa mattina al convegno di Confagricoltura “Sapori di tradizioni. Olio e vino in Sicilia”, svoltosi a Mondello (Palermo). Presenti anche l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

«Il mio governo – ha proseguito il presidente della Regione – è sempre stato vicino al mondo delle imprese e questa attenzione all’economia sta dando risultati concreti. Lo evidenziano il miglioramento dei rating, l’incremento delle entrate tributarie e della liquidità regionale, la crescita di Pil e occupazione, insieme alla riduzione di cassintegrati e disoccupazione. Un quadro positivo frutto di una politica espansiva che guarda ai produttori, agli imprenditori agricoli, cioè a chi investe il proprio patrimonio per far crescere l’attività».

«Il governo Schifani – ha dichiarato Sammartino – sostiene ogni giorno, sia con risorse regionali sia con fondi europei, tutti quei produttori che desiderano far conoscere in Europa e nei mercati extra-Ue le eccellenze della nostra produzione primaria. Olio e vino sono ormai due veri e propri “gold standard” dell’agroalimentare nazionale: siamo tra i maggiori produttori italiani sia per qualità sia per quantità. Siamo fieri che i prodotti siciliani siano sempre più presenti sulle tavole italiane e stiano conquistando anche nuovi consumatori grazie a ricette gourmet. Oggi parlare di olio significa parlare di percorsi esperienziali; parlare di vino equivale a raccontare le cantine dalla Sicilia orientale a quella occidentale, fino alle isole minori. Un programma integrato che il governo regionale ha avviato per valorizzare i prodotti d’eccellenza: sta facendo conoscere la nostra isola e, soprattutto, l’alta qualità espressa dalle produzioni siciliane».