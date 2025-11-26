Rapisarda (M5S): “Marsala deve cambiare visione. Presenteremo una lista a sostegno di Andreana Patti”. VIDEO

Il coordinatore pentastellato marsalese spiega come è nata la loro adesione al progetto del centrosinistra.

Franco Rapisarda, coordinatore comunale del Movimento 5 Stelle.

Segretario in questi ultimi giorni si è ufficializzata la candidatura di Andreana Patti per sindaco di Marsala, alla quale avete aderito. Come si è arrivati a questa soluzione?

“Il nostro movimento in questi mesi ha molto ascoltato le varie realtà della città. Abbiamo così potuto apprendere le richieste dei nostri concittadini e le loro esigenze. Siamo attrezzati in questo modo in tutte le altre realtà. Al termine abbiamo fatto una sintesi e predisposto un programma da presentare agli alleati del centro sinistra”.

E da questi incontri con gli altri partiti e movimenti cosa è emerso?

“Che la maggior parte dei punti che proponevamo erano sovrapponibili. Andiamo verso la medesima direzione. Naturalmente ognuno con le proprie sensibilità ma verso scelte comuni sulle quali i cittadini possono riconoscersi”.

Il Movimento che lei dirige fatta la sintesi di cui si è detto, si attrezzerà per il rinnovo del consiglio comunale?

“Il nostro intendimento è quello di portare alla città una visione completamente diversa di quella che abbiamo visto fino ad oggi. La nostra presenza nelle istituzioni è quindi una normale conseguenza. Presenteremo una lista con il nostro simbolo e i nostri candidati e la sottoporremo al giudizio degli elettori”.

Lei sarà candidato per rinnovo del consiglio comunale?

“Il movimento ha deciso di non dare vantaggi ad alcun candidato. La mia carica di coordinatore territoriale quindi mi impedisce di essere presente in prima persona. Ma stiamo preparando una lista di donne e uomini fatta di tante professionalità presenti nelle varie realtà locali. Sono certo che faremo una lista altamente competitiva che ci consentirà di presentarci alla città con le carte in regola per avere i consensi dei marsalesi e per contribuire ad eleggere la sindaca che abbiamo scelto”.

