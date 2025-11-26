Gasperini “Il Midtjylland ci fa pensare meno al Napoli”

Per quel che riguarda l’infermeria, arrivano notizie confortanti. “Dybala e Bailey? L’importante è che siano guariti. Ieri hanno svolto il primo allenamento con la squadra, oggi sarà il secondo. Se tutto va bene, saranno a disposizione. Poi il minutaggio è relativo, conta che stiano bene. Anche Hermoso ieri ha fatto molto bene. Se li convoco, è perchè sono in grado di giocare”. Sulla partenza di Ndicka ed El Aynaoui per la Coppa d’Africa, che scatterà il 21 dicembre, l’allenatore giallorosso dice: “Dovrebbero andare via una settimana prima dell’inizio della competizione. Già con il Como non saranno a disposizione, dovremo valutare per il giovedì di Europa League. Mi dispiace perdere due giocatori così importanti. Però utilizzeremo le nostre risorse che sono numerose e ampie”.
Del Gasp ha parlato il centrocampista Bryan Cristante. “Ho ritrovato Gasperini come l’avevo lasciato a Bergamo. Sapevo che sarebbe arrivato un allenatore forte, che ci avrebbe insegnato tanto. L’importante era seguirlo e ascoltarlo e la squadra è stata brava a farlo dal primo giorno. Sulle qualità del mister c’è poco da dire: le ha dimostrate sempre, prima di Bergamo, poi all’Atalanta e ora anche qui”.
