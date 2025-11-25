Trapani unita contro la violenza di genere: studenti e Polizia protagonisti di “Questo non è amore”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Trapani ha promosso un nuovo momento di confronto nell’ambito della campagna permanente di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo NON è AMORE”. Questa mattina, alla presenza di 500 studenti provenienti da cinque istituti comprensivi della provincia, si è svolta una tavola rotonda dedicata al tema della violenza di genere, durante la quale i giovani hanno presentato filmati, poesie ed elaborati realizzati per l’occasione. La Questura di Trapani ha organizzato una tavola rotonda per affrontare la tematica della violenza di genere alla presenza di 500 studenti di cinque istituti comprensivi della provincia che, per l’occasione, hanno presentato filmati, poesie ed altri elaborati in materia.

L’evento è stato preceduto, nel corso del mese di novembre, da diversi interventi sul tema da parte di funzionari della Questura e dei Commissariati di Polizia distaccati che hanno incontrato i giovani all’interno della aule dei rispettivi istituti scolastici riscuotendo grande interesse per tutte le questioni riguardanti il fenomeno della violenza di genere ed hanno stimolato il dialogo sulla tematica da cui è scaturita la realizzazione dei lavori. La giornata odierna, celebrata nella prestigiosa cornice del Cine Teatro Ariston di Trapani, è iniziata con i saluti istituzionali del Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, del Prefetto di Trapani Daniela Lupo, della rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani Annamaria Ilardi, del Procuratore della Repubblica di Trapani Gabriele Paci, del Presidente del Polo Universitario di Trapani Giorgio Scichilone ed è proseguita con gli interventi di qualificati relatori tra i quali il Presidente del Tribunale di Trapani, dr.ssa Alessandra Camassa, il Sostituto Procuratore della Repubblica Giulia Sbocchia, Silvia Scuderi, Psicologa presso l’ASP di Trapani, il Commissario Capo della Polizia di Stato, Amelia D’Angelo, Daniela Vento dei Servizi Sociali del Comune di Trapani nonché la Direttrice dell’UEPE di Trapani, Rosanna Provenzano. I protagonisti della giornata sono stati gli studenti che, attraverso le proprie realizzazioni artistiche, hanno inteso lanciare un monito importante circa il ruolo dei giovani nella formazione di una cultura del rispetto per le donne perché in futuro siano sempre meno frequenti gli episodi di femminicidio e di violenza commessi per l’appartenenza al genere.