Studenti dell’ITET “Garibaldi” di Marsala protagonisti al laboratorio NEXTGEN DIALOGHI di Milano

Quattro studenti e una docente dell’ITET “Garibaldi” di Marsala hanno partecipato con entusiasmo al prestigioso laboratorio NEXTGEN DIALOGHI, svoltosi presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano.

Questa esperienza formativa di altissimo livello ha permesso ai giovani talenti di confrontarsi per più giorni su temi fondamentali legati all’Intelligenza Artificiale, esplorandone sia gli aspetti tecnici, come il codice, sia quelli etici, in un dibattito ricco e stimolante.

L’evento, strutturato come un vero e proprio laboratorio intensivo, ha visto i partecipanti suddivisi in team multidisciplinari, ciascuno assegnato a un tema specifico legato all’IA. Glii studenti, affiancati da un mentor, hanno lavorato gomito a gomito con coetanei provenienti da tutta Italia, elaborando idee e proposte per affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale.

L’elemento centrale delle giornate formative è stato l’intervento di figure di spicco nel panorama internazionale. Tra i mentori che hanno guidato i lavori, ha brillato il Prof. Luciano Floridi, filosofo di fama mondiale ed esperto di etica digitale. Le sue lezioni magistrali sull’Etica dell’IA hanno fornito una cornice teorica fondamentale, spingendo i partecipanti a riflettere non solo sul come sviluppare l’IA, ma soprattutto sul perché e sul per chi.

L’esperienza di poter interagire direttamente con il Prof. Luciano Floridi e lavorare su temi così complessi ha aperto la mente su responsabilità e opportunità che l’IA porta con sé. Non è solo codice, è futuro.

A bilanciare l’intensità del lavoro laboratoriale e intellettuale, il programma ha previsto anche momenti di ispirazione culturale. I giovani e i loro docenti sono stati intrattenuti dalle note e dalla creatività di ospiti d’eccezione in ambito musicale, tra cui il celebre compositore e pianista Giovanni Allevi. La sua performance ha sottolineato come la tecnologia e la creatività possano e debbano coesistere, offrendo ai partecipanti un prezioso momento di pausa e di arricchimento emotivo.

La partecipazione a NEXTGEN Dialoghi non è stata solo una vetrina per l’ITET “Garibaldi”, ma una dimostrazione concreta dell’impegno della scuola a formare una nuova generazione di cittadini consapevoli e tecnologicamente preparati, pronti ad affrontare le sfide del futuro con competenze tecniche e una solida base etica.

Un grande applauso ai quattro alunni G. Ditta, MP. Nibbio, AK. Lamia e G. Zichittella e che, insieme alla docente Antonietta Bonafede, hanno rappresentato l’istituto in questa eccezionale occasione. Le competenze e le prospettive acquisite torneranno preziose per l’intera comunità scolastica.