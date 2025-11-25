A Marsala nasce il gruppo di lettura al femminile di Eticologica tra ambiente e autodeterminazione

Sta crescendo e vuole continuare a crescere il gruppo di lettura nato lo scorso marzo all’interno dell’associazione Eticologica, un progetto tutto al femminile che punta a diventare un punto di riferimento culturale cittadino. Nato spontaneamente da alcune socie e aperto a chiunque desideri partecipare, il gruppo si riunisce mensilmente per discutere il libro del mese, seguendo un programma e un calendario stabiliti insieme. Dopo la pausa estiva, a ottobre è stato presentato un nuovo e ricco programma, con l’obiettivo non solo di riproporre la tematica dell’autodeterminazione femminile, centrale nella prima edizione, ma anche di ampliare lo sguardo verso argomenti chiave come ambiente, sostenibilità, amore per la natura e consumo consapevole. Temi che riflettono pienamente la missione dell’associazione e che stanno attirando un numero crescente di partecipanti.

Il primo incontro della nuova stagione si è svolto lo scorso 16 novembre con la lettura di “Primavera Silenziosa” di Rachel Carson, mentre domenica scorsa si è discusso della presentazione del romanzo “Quaderno proibito” di Alba de Céspedes.

Il programma 2024/2025 propone infatti un’alternanza di letture: da un lato testi di ispirazione ambientalista, dall’altro romanzi che esplorano identità, diritti e condizione femminile. Tra i titoli in calendario compaiono opere come “Quaderno proibito” di Alba de Céspedes, “La campana di vetro” di Sylvia Plath, “Cime tempestose” di Emily Brontë, “La mia vita a impatto zero” di Paola Maugeri, “Come sono diventata un albero” di Sumana Roy e “Lontano dalla vetta” di Caterina Soffici, libro da cui il gruppo trae ispirazione per il proprio nome. Una scelta che unisce testi molto diversi tra loro, ma con una caratteristica fondamentale: tutti scritti da autrici, elemento identitario del gruppo di lettura.

Il gruppo è in continua espansione e l’associazione Eticologica invita nuove lettrici a unirsi. Partecipare è semplicissimo: basta contattare l’associazione tramite i canali social o inviare una mail a associazioneticologica@hotmail.com. Un progetto che cresce, si rinnova e crea comunità: un luogo dove le parole delle donne parlano alle donne, generando confronto, consapevolezza e nuove connessioni.