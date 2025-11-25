Weekend d’inverno a Lilibeo con aperture e visite guidate tra gli scavi archeologici

Proseguono per tutta la stagione invernale le aperture dei tre affascinanti siti urbani del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, arricchite dalle visite guidate del weekend curate dagli archeologi di ArcheOfficina. Un’occasione unica per scoprire, o riscoprire, alcune tra le testimonianze più suggestive della storia antica marsalese, raccontate da chi ogni giorno studia e tutela questo patrimonio. I tre siti, già di per sé straordinari, diventano ancor più coinvolgenti grazie al taglio didattico delle visite, pensate per adulti, studenti e famiglie.
Chiesa di Santa Maria della Grotta
Un autentico gioiello nascosto, una chiesa rupestre barocca immersa tra le antiche latomie romane. La sua atmosfera sospesa, arricchita da affreschi medievali, regala un’esperienza immersiva e sorprendente.
Ticket: €5 intero / €3,50 ridotto (under 18 e studenti under 26)
Luogo: Isolato Madonna della Grotta
Latomia dei Niccolini
Antiche cave romane successivamente utilizzate come cimiteri dalla prima comunità cristiana: un suggestivo viaggio nel tempo tra III e IV secolo d.C., incastonato nel verde del convento dei Padri Agostiniani.
Ticket: €5 intero / €3,50 ridotto
Luogo: Piazza Sant’Agostino
Ipogeo di Crispia Salvia
Un capolavoro della Marsala sotterranea: una camera funeraria del II-III secolo d.C. che conserva vivaci affreschi e un’iscrizione dedicata alla giovane defunta Crispia Salvia. Un piccolo scrigno di arte e memoria.
Ticket: €4 intero / €2,50 ridotto
Luogo: Via Massimo D’Azeglio, 41
Per chi desidera visitare tutte e tre le meraviglie, è disponibile un ticket unico particolarmente conveniente: €12 intero / €7 ridotto.
Giorni, orari di apertura e informazioni
- Sabato: 15:00 – 18:00
- Domenica: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00
Le visite, condotte dagli archeologi di ArcheOfficina, si svolgono ogni ora (fino a un’ora prima della chiusura).
Prenotazione vivamente consigliata:
351 484 9420 – lilibeo@archeofficina.com
Punto informazioni e biglietteria: Parco Archeologico di Lilibeo, Viale Vittorio Veneto.