La Virtus Femminile Marsala perde male in casa contro Colleffero

La Virtus Femminile Marsala ha disputato la 6ª Giornata di Campionato Serie C Femminile Nazionale contro il Colleferro Calcio che ha vinto con 7 goal di scarto più un’autorete azzurra contro l’unico goal della squadra di casa. Partita andata di scena senza avversità nonostante il cattivo tempo che non ha neppure impedito la presenza dei tifosi lilybetani allo Stadio Comunale di Petrosino, teatro non solo di sano sport ma anche di un forte segnale per la Giornata Internazionale dell’eliminazione della Violenza sulle Donne, lanciato dalle due compagini prima del fischio d’inizio.

“Purtroppo non sempre siamo predisposte a fare le gare all’ultimo sangue – dichiara la tecnico azzurro Valeria Anteri al termine del match –. Le ragazze nel riscaldamento mi erano sembrate attive ma in partita hanno fatto degli errori di poca concentrazione. Quella è una cosa che non si può aggiustare con gli allenamenti, ci vuole una scossa morale che venga da loro dall’interno. Per le avversarie non c’è nulla da dire perché hanno fatto la loro partita e hanno stravinto. Il nostro rammarico va al fatto di non essere nuovamente entrate in campo con il giusto atteggiamento e aver subito in continuazione senza alcuna reazione se non gli ultimi 5 minuti che poco contano. Domenica prossima affronteremo il Catania Women che è una corazzata, per cui non è nella nostra testa andare a fare risultato là ma ce la giocheremo. Lavoreremo ancora in settimana per dare a queste ragazze quello che manca loro e continuare a cercare tasselli in organico che ci possano aiutare ad essere competitivi“.