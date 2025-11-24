La Sicilia ha fame di sconti, boom nel black friday e già si attendono i saldi invernali

Gli sconti del black friday in Sicilia hanno avuto l’effetto sperato ma dimostra quanta fame ci sia di saldi. La Sicilia si posiziona tra le protagoniste del Black Friday 2025, conquistando il sesto posto nazionale nell’Indice del Black Friday (IBF) elaborato da Casinos.com , con uno score di 84,4 su 100. L’indice analizza i dati di Google Trends degli ultimi cinque anni, misurando l’intensità dell’interesse per quattro ricerche chiave: “sconti black friday”, “black friday amazon”, “black friday zara” e “iphone black friday”. La Sicilia si distingue per una “fame” di sconti ampia e trasversale, che abbraccia moda, tecnologia e marketplace internazionali. Dalle grandi città come Palermo e Catania ai centri più piccoli, il Black Friday è ormai un appuntamento atteso e riconosciuto, vissuto come occasione concreta per ottimizzare gli acquisti e pianificare le spese familiari.

Ora ci si chiede: quando saranno i saldi invernali? Nell’isola inizieranno il 3 gennaio e termineranno il 15 marzo 2026. Anche se è probabile che qualche esercente inizi un pò prima nel periodo natalizio con qualche vendita promozionale per incentivare i consumatori all’acquisto. Si sa, sotto Natale gli acquisti aumentano ma le famiglie sono sempre più povere, quindi il calo è dietro l’angolo.