Marsala: al Liceo Scientifico è andata in scena “La stagione del risveglio”

È uno spettacolo all’insegna del dialogo intergenerazionale quello messo in scena dai ragazzi del laboratorio di musical del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” sabato scorso. “La stagione del risveglio” (liberamente tratto da Spring Awakening di F.Wedekind) descrive l’adolescenza come momento di accelerazione e cambiamento, snodo destinato ad incidere irreversibilmente sulla vita. In scena da una parte la concentrazione, talora ossessiva, sui propri problemi, dall’altra il desiderio di essere gruppo, di essere amici, del vedersi specchiati nell’altro, di non restare da soli. Il desiderio, la necessità di amare, la voglia di libertà dalle ipocrisie e dai limiti degli adulti, la voglia di dare senso intrinseco alla propria voglia di conoscere, attraversano i personaggi de “La stagione del risveglio”, che urlano a gran voce la necessità di “esserci”, in questa loro età piena di gioia e progettualità ma anche della difficoltà connessa al cambiamento, all’abbandonare il sé bambino e farsi accogliere dal sé adulto.

I ragazzi del laboratorio hanno dato prova di riuscire ad emozionare il pubblico presente, calandosi fino in fondo nel personaggio interpretato.

Grande soddisfazione ha manifestato l’esperta, la performer di musical Ivana Mannone, sottolineando come il lavoro proposto non fosse semplice da interpretare. La dirigente scolastica ha evidenziato come lo spettacolo presentato sia in linea con l’educazione affettiva e la necessità di ascolto di cui i ragazzi hanno sempre più bisogno.