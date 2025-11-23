Turismo a Marsala, politici e operatori del settore a confronto

Incontro sulla situazione turistica si terrà a Marsala lunedì 24 novembre alle ore 16 presso il Circolo Lilybeo in Piazza della Repubblica a Marsala.



In quella sede si discuterà lo stato dell’arte del comparto turistico marsalese. Verranno analizzate le principali problematiche del settore e i dati relativi ai flussi turistici. Inoltre verrà presentato un metodo di lavoro pubblico/privato per rilanciare la destinazione turistica Marsala, così da condividere obiettivi e strategie comuni in occasione delle prossime elezioni amministrative.

Al termine dell’incontro vi verranno forniti i dati ufficiali sui flussi turistici elaborati dall’Osservatorio Turistico Regionale oltre ad un sondaggio di gradimento turistico svolto presso l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi.

Saranno presenti 16 rappresentanti di partiti politici e movimenti civici locali e 15 rappresentanti di associazioni ed enti del settore turistico.