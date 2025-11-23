Per la Sigel Seap Marsala Volley rimonta sfiorata in Brianza￼

La Sigel Seap Marsala Volley lotta, soffre, reagisce, ma si arrende solo al quinto set sul campo della Clerici Auto Concorezzo, che vince 3-2 (25/20, 25/20, 20/25, 16/25, 16/14) nella 9ª giornata di Serie A2 Tigotà girone A, ultima del girone di andata.

La gara è sin dalle prime battute a due facce. Le padrone di casa partono fortissimo, precisione al servizio, grande ordine in fase break ed un ottimo approccio mentale consentono alle brianzole di conquistare i primi due parziali con identico punteggio, 25-20. Marsala fatica a trovare continuità e ritmo, pur restando attaccata nei momenti chiave. Poi, la svolta. Dal terzo set le lilibetane di Coach Lino Giangrossi cambiano registro, aumenta l’intensità in difesa, cresce l’efficacia offensiva ed il gioco si fa più fluido. Con grande concentrazione e determinazione, la Sigel Seap si prende il terzo parziale 20-25 e poi domina il quarto 16-25, annichilendo Concorezzo e riaprendo completamente la contesa.



Il tie-break è una battaglia di nervi, equilibrio e scambi infiniti. Marsala ci crede fino all’ultimo, ma le lombarde trovano due giocate decisive che valgono il 16-14 conclusivo. Una menzione speciale va alla trentina di tifosi marsalesi giunti sino a Concorezzo che per tutta la partita hanno sostenuto le biancoazzurre senza mai smettere di incitarle. Un vero atto d’amore simbolo dell’affetto profondo che questo roster ispira alla sua gente. La Sigel Seap Marsala Volley torna a casa con un punto e con la consapevolezza di aver mostrato carattere e capacità di reagire alle difficoltà.