Nuova Pallacanestro Marsala con i giovani convocati ai raduni federali FIP

La Nuova Pallacanestro Canestro Marsala è soddisfatta per la partecipazione dei giovani cestisti marsalesi ai due raduni federali organizzati dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Pallacanestro. Gli appuntamenti, promossi nell’ambito del progetto di sviluppo e monitoraggio dei talenti regionali, vedranno protagonisti i nostri atleti tra i migliori prospetti delle annate selezionate.

Marsala conferma dunque la propria centralità nel panorama giovanile, grazie all’impegno della società e dello staff tecnico che quotidianamente valorizzano il vivaio e portano avanti una filosofia basata su talento, lavoro di squadra e crescita personale. Questi raduni rappresentano non solo un’importante vetrina per i ragazzi, ma anche l’opportunità di confrontarsi con il meglio del basket siciliano, vivere esperienze formative e rafforzare il senso di appartenenza.

Il club manifesta il proprio orgoglio per i marsalesi convocati e ringrazia il Comitato Regionale Sicilia per la costante attenzione verso la crescita delle nuove generazioni. I dirigenti e lo staff tecnico si complimentano con tutti i convocati, augurando loro di vivere questi momenti con entusiasmo e passione, sicuri che esperienze come queste siano fondamentali per proseguire il cammino sportivo di ciascun atleta.

Per il raduno Ogni Regione Conta, progetto del Settore Squadre Nazionali, che quest’anno accorpa la Sicilia alla Calabria e si trasferisce al Centro Sportivo Viola “Massimo Mazzetto” di Reggio Calabria, si scenderà in campo giovedì 4 dicembre, dalle 14 alle 19:30. Convocati Antonio Ditta e Andrea Infantino. Nello staff tecnico anche il bianco-azzurro Giorgio Bonanno.

Mentre per il raduno nell’ambito del “Progetto Academy Italia”, gli allenamenti si svolgeranno sabato 6 dicembre 2025 dalle ore 16:00 alle 18:30 al PalaCannavò di Giarre (Sicilia Est) e domenica 7 dicembre 2025 dalle ore 10:30 alle 13:00 al PalaMediPower di Marsala (Sicilia Ovest). È il secondo step dopo i monitoraggi provinciali avviati con la supervisione del nuovo referente tecnico territoriale Simone D’Urso. I lilibetani convocati sono Alessandro Renda, Michele Andrea Ruggero e Niccolò Unterrainer. A condurre l’allenamento sarà Andrea Anteri, assistant coach della prima squadra marsalese e responsabile provinciale tecnico della provincia di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Bonanno e Samuele Pilastrini.

La Nuova Pallacanestro Marsala sarà sempre al fianco delle sue giovani promesse, sostenendole nella loro crescita e nel sogno di rappresentare i colori della città in ogni ambito federale regionale e nazionale.