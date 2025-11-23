Marsala Città della Pace, dall’accensione dell’albero di Natale alla Fiaccola Tricolore al Cinema a San Pietro

“Marsala Città della Pace” entra nel vivo con un programma promosso dall’Amministrazione comunale che proseguirà l’8 dicembre con l’Accensione dell’Albero di Natale in Piazza Della Repubblica e il 14 con l’Apertura della Chiesa di San Giuseppe, in via XI Maggio. Chiusa questa prima settimana, la successiva si aprirà il 15 dicembre, con Marsala indicata quale tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica 2026: da Piazza Caprera passerà di mano in mano dei tedofori fino a Piazza Della Vittoria. E sarà all’insegna dell’identità nazionale l’evento del 18 dicembre, con Marsala Tricolore che intitolerà Piazza Unità d’Italia l’area rigenerata del Monumento ai Mille, hub turistico di collegamento con il centro storico attraverso la riqualificata Piazza Mameli.

L’anno si chiuderà con l’avvio della rassegna Cinema per la Pace (Complesso San Pietro) e degli incontri itineranti Marsala, Città dei Bambini: entrambi proseguiranno nel 2026. Il Nuovo Anno, che si aprirà con il Concerto di Capodanno (Teatro Impero, 3 gennaio), sarà ancora caratterizzato da tanti altri eventi significativi per “Marsala Città della Pace”, tra i quali spiccano – tra gennaio e aprile – i Laboratori nelle scuole e nelle comunità educanti, l’Apertura del Centro Chiara Lubich (15 febbraio), la Cerimonia in Onore dell’Aeronautica Militare (28 marzo) e la Maratona della Pace (26 aprile). In questo stesso mese, infine, la restituzione alla comunità di due importanti opere, il Campus scolastico di Via Istria e il Parco di Salinella con il Percorso Laudato SI’ che – di fatto – chiudono il “cammino di rigenerazione e fraternità” portato avanti dall’Amministrazione Grillo.