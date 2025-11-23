Gli atleti della Karate Marsala trionfano all’Open Internazionale

A Montalto di Castro, nel cuore della Maremma laziale, si è svolto l’Open Internazionale di Karate che ha richiamato 22 nazioni per due intense giornate dedicate a kata e kumite. In questo contesto altamente competitivo, il Karate Marsala del Maestro Vito Genna ha brillato conquistando due ori, due argenti e due bronzi, confermandosi realtà di livello europeo. Gli otto atleti in gara – Marco Di Benedetto, Helena Gambina, Angelo Pizzo, Sofia Pizzo, Alex Hug, Viola Parrinello, Samuel Cudia e Martina Rizzo – hanno offerto prove di grande qualità. Straordinaria la prestazione di Alex Hug, capace di imporsi nella durissima categoria juniores cinture nere contro atleti russi, polacchi e croati, abituati a confronti ad altissima intensità. Ottimo percorso anche per Sofia, in crescita tecnica e caratteriale. Da segnalare il terzo posto di Marco Di Benedetto, campione italiano in carica, che conferma il suo valore in campo internazionale. Bene anche Samuel e gli altri giovani, protagonisti di un percorso in costante maturazione. “La nostra forza è il gruppo – sottolinea il Maestro Genna – e il lavoro dei miei istruttori, Giovanni Cudia con i grandi e Helena Gambina con i piccoli. In mezza Europa sanno chi siamo e quanto sarà difficile affrontarci”.