Alunni del 1965 si riuniscono dopo 60 anni

“Dopo 60 anni, la classe quarta elementare dell’Istituto Luigi Capuana di Marsala (anno scolastico 1965) si è riunita nel 2025 per celebrare un emozionante incontro tra compagni di scuola presso la pizzeria Cafeblanc City di Marsala.”
Scuola
Condividi su:
“Dopo 60 anni, la classe quarta elementare dell’Istituto Luigi Capuana di Marsala (anno scolastico 1965) si è riunita nel 2025 per celebrare un emozionante incontro tra compagni di scuola presso la pizzeria Cafeblanc City di Marsala.”
Condividi su: