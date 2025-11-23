Alunni del 1965 si riuniscono dopo 60 anni

redazione

domenica 23 Novembre 2025 - 17:02

“Dopo 60 anni, la classe quarta elementare dell’Istituto Luigi Capuana di Marsala (anno scolastico 1965) si è riunita nel 2025 per celebrare un emozionante incontro tra compagni di scuola presso la pizzeria Cafeblanc City di Marsala.”

