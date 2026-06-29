Movida e ordine pubblico, tre denunce nel mazarese

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dal fenomeno della movida nei comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Salemi,.

Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Marsala. In particolare si tratta di due uomini di Mazara del Vallo che, fermati per un controllo stradale alla guida dei rispettivi veicoli, sono risultati positivi all’alcoltest; un altro uomo, di Campobello di Mazara, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, un punteruolo, un tonfa telescopico, circa due grammi di crack e una dose di marijuana, il tutto posto sotto sequestro.

L’attività ha consentito, inoltre, di: identificare 54 persone; controllare 23 veicoli controllati; contestare 4 violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di due patenti di guida; controllare 22 soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, proseguirà nell’espletamento di questi specifici servizi di controllo del territorio durante la stagione estiva caratterizzata da un maggiore afflusso di giovani, turisti e visitatori al fine di contribuire a mantenimento della pubblica sicurezza e alla tule della cittadinanza.