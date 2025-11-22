Due persone soccorse presso l’Isola di Favignana. Intervento della Guardia Costiera di Trapani



Un’importante operazione di soccorso è stata portata a termine, nella tarda serata di ieri venerdì 22 novembre, da parte dei militari della Capitaneria di porto di Trapani presso l’Isola di Favignana.

I particolari dell’intervento

L’intervento veniva richiesto dalla Prefettura di Trapani che allertava la sala operativa della

Capitaneria di porto di Trapani circa la necessità di un’evacuazione medica presso l’Isola di

Favignana a favore di dure persone (una originaria di Marsala e l’altra residente nell’isola) colte

probabilmente da infarto.



Immediatamente, la Guardia Costiera di Trapani assumeva il coordinamento delle operazioni

inviando in zona l’unità navale CP 330, specializzata nella ricerca e soccorso.

L’unità navale CP 330 giungeva al porto di Favignana intorno alle ore 23.00 e una volta terminate

le operazioni di imbarco delle persone da soccorrere e degli assistenti saniiari dirigeva verso il

porto di Trapani.

Le operazioni, rese più complesse dalle condizioni meteo marine particolarmente difficili con 25

nodi di vento da ponente, terminavano a mezzanotte circa quando l’unità navale della Guardia

Costiera ormeggiava presso il pontile della Capitaneria di Porto affidando alle cure del personale

sanitario del 118, già presente in banchina e allertato dal personale della sala operativa della

Capitaneria di porto di Trapani, le persone soccorse per il successivo trasferimento presso

l’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.

