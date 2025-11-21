Maltempo in Sicilia: ancora pioggia e vento nel fine settimana

Prosegue il maltempo in Sicilia anche nella giornata di domani, sabato 22 novembre. L’isola dovrà ancora fare i conti con la pioggia, il vento e temperature in calo rispetto ai giorni scorsi. Una situazione provocata dalla profonda saccatura alimentata da aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale che sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo centrale.

Le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I venti saranno tendenti a burrasca occidentali, con ulteriori rinforzi. Per quanto riguarda i mari, saranno agitati o molto agitati i bacini occidentali e meridionali, molto mossi i restanti.

La protezione civile regionale ha disposto l’allerta gialla su tutte le nove province siciliane.