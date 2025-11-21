Abbandono di rifiuti a Erice, scattano 13 multe e 3 denunce penali

Il Comune di Erice prosegue con fermezza il percorso intrapreso ormai da mesi nella lotta all’abbandono dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano. Contrastare l’inciviltà di pochi è fondamentale per proteggere l’ambiente, la vivibilità dei quartieri e l’immagine stessa della città. Il nucleo di Polizia ambientale, coordinato dal comandante Giacomo Ippolito, ha intensificato ulteriormente i controlli sul territorio. L’attività ha portato ad ulteriori 3 denunce penali all’Autorità giudiziaria e alla redazione di 13 verbali per violazioni amministrative delle norme sulla raccolta differenziata. Le verifiche proseguono senza sosta e l’Amministrazione ringrazia quanti collaborano segnalando comportamenti irregolari, contribuendo così a difendere un bene comune fondamentale: il decoro della nostra Città.

“La cura del territorio parte dal rispetto delle regole. L’abbandono dei rifiuti è un gesto che danneggia il territorio e la comunità, e come tale non sarà mai tollerato. Il contrasto è quindi un impegno costante che rappresenta uno dei punti centrali dell’azione amministrativa. Proseguiremo su questa linea di fermezza: i controlli, anche tramite il sistema di videosorveglianza, continueranno e saranno sempre più capillari, perché il decoro urbano è patrimonio di tutti e tutti dobbiamo difenderlo” afferma la sindaca Daniela Toscano a cui si unisce Paolo Genco, assessore con delega ad ecologia, ambiente e Polizia municipale: “Il sistema di raccolta differenziata è attivo e accessibile. Chi sceglie deliberatamente di non rispettare le regole compie un danno verso la città e si assume responsabilità che possono trasformarsi in sanzioni, o nei casi più gravi, in denunce penali. Noi non arretreremo di un millimetro in questa battaglia complicata. Continueremo ad agire con decisione: prevenzione, controlli e informazione devono andare di pari passo per garantire un territorio pulito e rispettato“.