I Giocondi

Ci sono cose che facciamo, delle quali magari ce ne pentiamo, che poi ci risultano incomprensibili. Ci viene da pensare a quanti, la domenica in cui si vota, sono soli dentro la cabina elettorale: votano per un tizio del quale si sono lamentati per tanto tempo e continueranno a farlo anche dopo. Chissà cosa passa per la testa di una persona. Ci sono poi delle cose che accadono e non si capisce bene come siano potute accadere. Un nuovo quadro ha fatto il suo ingresso nei giorni scorsi, al Museo del Louvre, con grande disappunto della direzione: Neal e Senne, due TikToker noti per i loro scherzi sui social, sono riusciti ad appendere il loro ritratto accanto a quello della Gioconda nella famosa ‘Salle des Etats’ al primo piano del Louvre a Parigi senza essere disturbati dalla sicurezza.

Ricordiamo che si tratta del palazzo che ospita il museo più famoso del mondo dal quale sono stati rubati i gioielli della moglie di Napoleone Bonaparte poco tempo fa. Lo notizia viene riportata dai siti e dai giornali più famosi ed importanti del mondo. C’è pure un filmato ad hoc. Sono circa le 17:30 di venerdì, quando gli influencer belgi – che hanno più di 48mila follower su TikTok – entrano nel Museo del Louvre tra i visitatori. Quando arrivano alla prestigiosa Salle des Etats, appendono il loro quadro al muro tra la collezione di dipinti del XVI secolo, prima di andarsene. “Il giorno dopo abbiamo ricevuto un commento che ci informava che il quadro era ancora lì. Non abbiamo avuto altre informazioni, siamo andati via il più velocemente possibile”, hanno raccontato i due adolescenti, perché di ragazzi si tratta. Per non destare i sospetti della sicurezza all’ingresso, i due giovani hanno messo a punto uno stratagemma preparato in anticipo. “Sapevamo che la sicurezza sarebbe stata importante (meno male che si sa che il Louvre è controllatissimo, n.d.r.), quindi abbiamo costruito una cornice con i Lego per poterla staccare e riattaccare all’interno. Abbiamo messo tutti i pezzi in una borsa della spesa”, spiega Senne. E quindi nel museo francese si entra con la borsa della spesa… perchè magari ai visitatori tra un Leonardo, un Raffaello e un Rubens viene fame e volete voi che si gustino la storia dell’arte a digiuno? Comunque, pochi minuti dopo il gioco era fatto. I ragazzi hanno superato la sicurezza, hanno attraversato i corridoi del famoso museo e hanno realizzato la loro sfida scattandosi delle foto lungo il percorso. Non siamo espertissimi. altri colleghi e testate avranno analizzato la veridicità di quanto affermato e visto. Ma anche se non fosse vero...a noi i due giovani fanno simpatia.