Molti siti in down e la scritta “Sblocca challenges.cloudflare…”

Alle 14 di oggi, 18 novembre, risultano irraggiungibili social network come X (ex Twitter), Spotify, ChatGPT e tanti altri. I problemi sono iniziati intorno alle 12:30. Cloudflare ha scritto sul suo sito che c’è un problema e che sta indagando sulla questione, ma non ha fatto riferimenti a possibili cause o stime sui tempi per risolverlo. “Sblocca challenges.cloudflare.com per continuare” è la schermata che appare, anche collegandosi al sito di Downdetector, il portale che aggiorna in tempo reale dei problemi e delle interruzioni per tutti i tipi di servizi.