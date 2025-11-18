 “Ricordando Angela Bottari”, iniziativa del PD trapanese

Il Partito Democratico della Provincia di Trapani venerdì 21 novembre promuove un’assemblea tematica dedicata alla figura di Angela Bottari, protagonista della vita politica siciliana e punto di riferimento per l’impegno civile, l’etica pubblica e la battaglia per i diritti delle donne. L’iniziativa, che si terrà alle ore 17.30 presso l’Hotel Crystal di Trapani, è intitolato “Ricordando Angela Bottari. La politica come impegno, la memoria come eredità”, rappresenta un’occasione di riflessione collettiva e un momento di confronto aperto sulla costruzione di un’agenda femminista condivisa e sulle sfide sociali e politiche che riguardano il territorio. Parteciperanno amministratrici, amministratori, associazioni, movimenti e realtà impegnate quotidianamente nel promuovere pari opportunità, inclusione e partecipazione democratica. Non solo un ricordo, dunque, ma un invito a rilanciare – attraverso il confronto – il valore della politica come spazio di responsabilità, cura e impegno verso la comunità. L’incontro è aperto alla cittadinanza.