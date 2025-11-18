Danni da Peronospora anche nel trapanese, dalla Regione 10 milioni per sostenere i produttori

La peronospora, favorita da un andamento climatico anomalo e da precipitazioni intense e prolungate, ha colpito duramente l’agricoltura siciliana nell’ultimo anno. In particolare, il territorio trapanese — tra i più vocati alla produzione di uve — ha registrato perdite considerevoli, con interi raccolti compromessi e aziende costrette a ridurre drasticamente la produzione. Molti agricoltori hanno denunciato non solo la perdita del prodotto, ma anche il peso dei costi sostenuti per i trattamenti fitosanitari, spesso vanificati dalle condizioni meteorologiche. Un quadro che, in diverse zone dell’isola, ha assunto i contorni di una vera emergenza economica e produttiva. In questo contesto, arriva un aiuto, o meglio una boccata d’ossigeno, da parte della Regione Siciliana a sostegno del comparto agricolo colpito dall’infezione. Comparto che ancora deve pronunciarsi sul concreto sostegno economico.

Eleonora Lo Curto

Dieci milioni nella legge di bilancio per sostenere i produttori colpiti

“Un segno tangibile dell’impegno della Lega al governo della Regione per aiutare gli agricoltori che hanno subito danni per la peronospora”. Così Eleonora Lo Curto, commissario provinciale della Lega di Trapani, commenta l’inserimento nella legge di bilancio regionale di un fondo da 10 milioni di euro destinato a ristorare le aziende agricole danneggiate. Una misura definita “necessaria e condivisa”, frutto di un lavoro congiunto tra governo regionale e maggioranza parlamentare. “Nella legge di bilancio – spiega Lo Curto – sono previsti 10 milioni di euro per ristorare i produttori. Si tratta di una misura su cui il governo e la maggioranza hanno fatto quadrato per garantire risorse a chi ha ridotto la produzione di uva e pomodori a causa del batterio”. Il sostegno economico, sottolinea, avrà un impatto significativo soprattutto nel territorio trapanese, tra i più penalizzati dalla malattia: “Lo stanziamento sarà certamente di aiuto alle aziende agricole trapanesi, tra quelle colpite pesantemente”. Lo Curto ricorda inoltre il confronto avuto nelle scorse settimane con l’assessore regionale all’Agricoltura: “Avevo avuto modo di confrontarmi con l’assessore Luca Sammartino e sono lieta che l’impegno si sia tradotto in intervento finanziario”.